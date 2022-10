Ρωσικό Su-34 συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γεΐσκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και έξι αγνοούμενοι

Συνετρίβη σήμερα το απόγευμα στρατιωτικό αεροπλάνο της Ρωσίας σε κατοικημένη συνοικία στη ρωσική πόλη Γεΐσκ.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος Su-34 κατέπεσε σε μια πολυκατοικία προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε σε μια περιοχή περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το ρωσικό Interfax, το οποίο επικαλείται το τοπικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης πέντε όροφοι της πολυκατοικίας κάηκαν, ενώ οι επάνω όροφοι κατέρρευσαν και περίπου 45 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές.

Μέχρι αυτή την ώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως τέσσερεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και έξι αγνοούμενοι.

Το πρακτορείο TASS αναφέρει πως η συντριβή προκλήθηκε έπειτα από φωτιά στον κινητήρα, ενώ ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επισημαίνουν ότι οι πιλότοι ενεργοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης, συμπληρώνοντας πως αξιωματούχοι προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για θύματα στο έδαφος.

Στο σημείο της συντριβής έσπευσαν πυροσβέστες και ασθενοφόρα. Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Κράσνονταρ ανέφερε από την πλευρά του ότι «όλες οι μονάδες πυροσβεστικής και διάσωσης στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί για την κατάσβεση της φωτιάς».

Πλάνα που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν την έκρηξη που προκλήθηκε από την πτώση και καπνούς να υψώνονται στο σημείο της συντριβής.

WATCH: Fighter jet crashes into apartment building in western Russia, causing an unknown number of casualties pic.twitter.com/MER4xQnKyR

— BNO News (@BNONews) October 17, 2022