Βασιλιάς Κάρολος: Αποκαλυπτήρια για τα νέα νομίσματα που τον απεικονίζουν

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια για τα νέα νομίσματα που φέρουν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων στη Βρετανία. Το νόμισμα των 50 πενών πρόκειται να κυκλοφορήσει στη Βρετανία εντός λίγων εβδομάδων.

Ο Βρετανός γλύπτης Μάρτιν Τζένινγκς επιμελήθηκε το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου που απεικονίζεται στα νομίσματα των 50 πενών και των 5 λιρών. Ο ίδιος ο Κάρολος ενέκρινε προσωπικά το ομοίωμα, με το οποίο φάνηκε να είναι ευχαριστημένος.

Ο μονάρχης είναι στραμμένος πλέον προς τα αριστερά, αντίθετα από την προκάτοχό του. Όπως και με προηγούμενους Βρετανούς βασιλιάδες, και σε αντίθεση με τη βασίλισσα, δεν φοράει στέμμα.

Τα νομίσματα θα πωλούνται σε συλλέκτες από το The Royal Mint -μία από τις παλαιότερες εταιρείες στον κόσμο- από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το κέρμα των 50 πενών θα είναι διαθέσιμο για γενική χρήση πολύ πριν από το τέλος του έτους και θα διανεμηθεί ανάλογα με τη ζήτηση από τράπεζες, κατασκευαστικές εταιρίες και ταχυδρομεία.

Θα κυκλοφορούν μαζί με κέρματα με την αείμνηστη Βασίλισσα, επομένως αυτά τα 27 δισεκατομμύρια νομίσματα θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά στα καταστήματα.

Η Αν Τζέσοπ, διευθύνουσα σύμβουλος του The Royal Mint, είπε ότι τα νομίσματα γενικά έχουν διάρκεια 20 χρόνια, επομένως και τα νομίσματα της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Βασιλιά Καρόλου θα κυκλοφορούν μαζί για πολλά χρόνια.

Από την αρχή του επόμενου έτους, κέρματα της μιας πένας και των δύο λιρών, που χρησιμοποιούνται καθημερινά, θα κοπούν με την ίδια εικόνα του βασιλιά Καρόλου. Θα σταλούν όταν χρειαστεί για την αντικατάσταση κατεστραμμένων και φθαρμένων παλαιότερων νομισμάτων και για την κάλυψη τυχόν επιπλέον ζήτησης.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν εάν έχουν κέρματα με τη βασίλισσα. Θα κρατήσουμε αυτά τα νομίσματα σε κυκλοφορία», είπε η κα Τζέσοπ, σύμφωνα με το BBC. «Βλέπουμε ανθρώπους να μετακινούνται προς διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, αλλά οι άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν νομίσματα για πολλούς διαφορετικούς λόγους».

Το επίσημο πορτρέτο σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει μια προσιτή εμφάνιση στον βασιλιά, και το ίδιο ισχύει και για την επιγραφή. Οι προηγούμενοι Βρετανοί μονάρχες αναγράφονταν με τη λατινική εκδοχή του ονόματός τους. Ωστόσο, τα νέα νομίσματα λένε Charles III και όχι Carolus.

Η πλήρης επιγραφή που περιβάλλει το ομοίωμα γράφει “CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022”, συντομευμένη από τα λατινικά, που μεταφράζεται σε «Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄, με τη Χάρη του Θεού, Υπερασπιστής της Πίστεως» (King Charles III, by the Grace of God, Defender of the Faith).

Η πίσω όψη του νέου κέρματος των 5 λιρών δείχνει δύο νέα πορτρέτα της Βασίλισσας, που απεικονίζουν το ταξίδι της από μια νεαρή μονάρχη σε μια μακροχρόνια αρχηγό κράτους.

Στο νόμισμα των 50 πενών, η πίσω όψη είναι ένα αντίγραφο του σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε στο Στέμμα του 1953 που κόπηκε για να τιμήσει τη στέψη της Βασίλισσας.

Το πορτρέτο του Βασιλιά Καρόλου είναι το πρώτο σχέδιο νομίσματος που ανέλαβε ο Μάρτιν Τζένινγκς, ο οποίος χρησιμοποίησε φωτογραφίες για να καταλήξει στο σχέδιο, αντί του βασιλιά να κάθεται για ένα συγκεκριμένο πορτρέτο.

«Είναι το μικρότερο έργο που έχω δημιουργήσει, αλλά είναι ταπεινό να γνωρίζουμε ότι θα το βλέπουν και θα το κρατούν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για τους επόμενους αιώνες», είπε.

Τα κέρματα θα κοπούν στο χώρο του The Royal Mint στο Llantrisant, στη νότια Ουαλία, όπου μετακόμισε το επίσημο νομισματοκοπείο για να εξυπηρετήσει τη διαδικασία δεκαδικοποίησης το 1967.

Πριν από την δεκαδικοποίηση, ήταν σύνηθες οι άνθρωποι να κουβαλούν στις τσέπες τους νομίσματα με διαφορετικούς μονάρχες.

Μια σειρά αναμνηστικών νομισμάτων για τον εορτασμό της ζωής και της κληρονομιάς της βασίλισσας Ελισάβετ, συμπεριλαμβανομένου του στέμματος των 5 λιρών, θα διατεθεί προς πώληση από το Royal Mint τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες καλούνται να ελέγξουν εάν έχουν χαρτονομίσματα στο σπίτι, καθώς θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι το Σαββατοκύριακο.