Πυρκαγιά σε ουρανοξύστη 17 ορόφων στο ανατολικό Λονδίνο

Στα πλάνα που ανάρτησε η πυροσβεστική στο Twitter διακρίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από ένα διαμέρισμα στον ουρανοξύστη που βρίσκεται στην οδό Μάνγουντ, κοντά στο αεροδρόμιο.

Update for you reference #Newham fire. https://t.co/XUwBNj6iJX

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Την Τρίτη η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου βίωσε την πιο δύσκολη ημέρα της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφονταν στην πόλη οδήγησαν στο ξέσπασμα πολλών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της βρετανικής πρωτεύουσας, τον Σαντίκ Καν, συνήθως η πυροσβεστική δέχεται μέχρι και 500 κλήσεις την ημέρα αλλά την Τρίτη ξεπέρασαν τις 2.600.

It looks under control #newham @LFBNewham doing a great job! pic.twitter.com/XN3yQBc5ab

