Δεν παραδίδονται οι μαχητές της Μαριούπολης παρά το ρωσικό τελεσίγραφο - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ουκρανικό επιτελείο, ρωσικές ταξιαρχίες πεζοναυτών «ετοιμάζονται για μια επιχείρηση αλεξιπτωτιστών» στη Μαριούπολη, ενώ επιθέσεις σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμανιού.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως συνεχίζονται επίσης σήμερα οι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών και ο μερικός αποκλεισμός του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε πως η χώρα της και η Ρωσία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σήμερα σχετικά με το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις.

«Δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε … για καταπαύσεις του πυρός και οδούς απομάκρυνσης αμάχων. Γι’ αυτό δυστυχώς δεν ανοίγουμε σήμερα ανθρωπιστικούς διαδρόμους», έγραψε η Βερεστσούκ στο λογαριασμό της στο Telegram.

Η ίδια δήλωσε ακόμη πως οι ουκρανιικές αρχές ζήτησαν να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων και τραυματισμένων ουκρανών στρατιωτών από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανοίξουν και πάλι το συντομότερο δυνατόν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι», πρόσθεσε.

