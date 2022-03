Κίεβο: Εξακολουθούμε να ελέγχουμε τη Μαριούπολη

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την πολιορκημένη νότια πόλη Μαριούπολη στη Θάλασσα του Αζόφ.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Κιριλένκο είπε ότι μέχρι στιγμής περίπου 65.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη με ιδιωτικά οχήματα ή με τα πόδια, αν και οι προσπάθειες για οργάνωση μαζικών απομακρύνσεων αμάχων στο πλαίσιο προσωρινών εκεχειριών έχουν ως επί το πλείστον αποτύχει.

Οι απώλειες μετά το χτύπημα στο θέατρο

Tουλάχιστον 300 άμαχοι σκοτώθηκαν στο θέατρο στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το θέατρο βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους στις 16 Μαρτίου και μέσα σε αυτό υπήρχαν τουλάχιστον 1.000 άμαχοι, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά.

Authorities in #Mariupol report that the bombing of the Drama Theater by a #Russian plane killed about 300 people. pic.twitter.com/5k2myuVFa4

«Από αυτόπτες μάρτυρες προέκυψαν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης μετά τον βομβαρδισμό του από ρωσικό αεροσκάφος», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Αρχών της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε διαψεύσει ότι «χτύπησε» το θέατρο, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται από τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

Breaking: Videos show a destroyed Mariupol theater that Ukrainian officials say sheltered hundreds of civilians.

Information about victims was not yet known, officials said.

They blamed Russia for the attack.https://t.co/CQH6yzbtCt pic.twitter.com/eR8FqyAI6E

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 16, 2022