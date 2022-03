Σύνοδος Κορυφής: Άναψαν τα αίματα - Αποχώρησε οργισμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό χθες, Πέμπτη, έχει αλλάξει και έχει κυκλοφορήσει σήμερα μια νέα έκδοση του κειμένου, η οποία προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει.

Η συνεδρίαση είναι μαραθώνια, ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί καθώς οι διαβουλεύσεις είναι συνεχείς.

Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, αφού κάποια στιγμή ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα για να καθαρίσει όπως είπε το μυαλό του.

«Πολύ ωραία! Πάω να πάρω λίγο αέρα και να καθαρίσει το μυαλό μου και αν έχετε κάτι καινούριο να μου πείτε, πείτε το», είπε απευθυνόμενος στους υπόλοιπους ηγέτες ο κ. Σάντσεθ.

Leaders are getting frustrated with #Scholz because he doesn’t seem to have his predecessor’s ability to find compromise, the source says.

“General feeling in the room is that with Merkel we would have gotten a deal on the cap a long time ago.”

— Dave Keating (@DaveKeating) March 25, 2022