Ρωσίδα δημοσιογράφος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Πρόκειται για την Οξάνα Μπαουλίνα, δημοσιογράφο του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού ιστοτόπου Insider, με έδρα τη Ρωσία και ακτιβίστρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τη ζωή της μαζί με έναν άλλο πολίτη, ενώ δύο άτομα που τη συνόδευαν τραυματίστηκαν και διεκομίσθησαν στο νοσοκομείο.

Oksana Baulina, a journalist with The Insider, died in #Kyiv

A woman died under fire in Kyiv while carrying out an editorial assignment. She was filming the destruction after #Russian troops shelled the #Podolsk district of the #Ukrainian capital and was hit by new rocket fire. pic.twitter.com/P2acYZI3Cf

