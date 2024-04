Δορυφόρος «έπιασε» ρωσικό πλοίο που μετέφερε όπλα από τη Βόρεια Κορέα

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ρωσικό φορτηγό πλοίο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ να «συμμετέχει» σε μεταφορά όπλων από τη Βόρεια Κορέα και να έχει αγκυροβολήσει σε λιμάνι της Κίνας, σύμφωνα με το Reuters.

Το βρετανικό think tank Royal United Services Institute (RUSI) ανέφερε ότι το ρωσικό σκάφος Angara, το οποίο από τον Αύγουστο του 2023 έχει μεταφέρει σε ρωσικά λιμάνια χιλιάδες κοντέινερ που πιστεύεται ότι περιείχαν βορειοκορεατικά πυρομαχικά, έχει αγκυροβολήσει σε κινεζικό ναυπηγείο στην ανατολική επαρχία Ζενγιάνγκ από τον Φεβρουάριο.

#BREAKING – 📡🇨🇳🛰️🇷🇺⚡🇰🇵 The British think tank Royal United Services Institute reported that it had spotted from a satellite the Russian ship Angara at a Chinese shipyard in Zhejiang province, which is being used to deliver weapons to (and from) #Russia to #NorthKorea. #China pic.twitter.com/rIOPoteWoX

— 🔱 Asgard Intel • ᚨᛊᚷᚨᚱᛞ᛫ᛁᚾᛏᛖᛚ ✨ (@AsgardIntel) April 25, 2024