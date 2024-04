Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων και αναστάτωση στους επιβάτες

Χάος και αναστάτωση έχει προκληθεί στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο διαβατηρίων από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας συνοριοφυλάκων.

Το πρόβλημα επηρεάζει όλα τα αεροδρόμια. Η είδηση γνωστοποιήθηκε πρώτα από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει νύξη για το πότε θα επιλυθεί.

Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου της Σκωτίας ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο δεν έχει σχέση με την ασφάλεια. «Η Border Force αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια εθνική τεχνική διακοπή που επηρεάζει τα αεροδρόμια σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τους επιβάτες που φτάνουν» διευκρινίζουν.

Chaos at @EDI_Airport – huge queues out on to the tarmac for in bound passenger – passport control completely jammed up.

Zero communication from anyone at the airport #WelcomeToEdinburgh pic.twitter.com/eGrn17nQ8E

— Andrew Heald (@andyheald) April 25, 2024