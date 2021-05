Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κλαμπ στη Φλόριντα-Δυο νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Nissan Pathfinder εμφανίστηκε στην τοποθεσία και τρία άτομα βγήκαν με πυροβόλα όπλα και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία στο χώρο, είπε ο αστυνομικός διευθυντής της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Αλφρέντο Ραμίρεζ.

I am at the scene of another targeted and cowardly act of gun violence, where over 20 victims were shot and 2 have sadly died. These are cold blooded murderers that shot indiscriminately into a crowd and we will seek justice. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo "Freddy" Ramirez III (@MDPD_Director) May 30, 2021