Θετικός στον κορωνοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως είναι θετικός στον κορωνοϊό τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Μελάνια.

Εγραψε στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνοντας ότι έχει κορωνοϊό: «Απόψε, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και εγώ διαγνωσθήκαμε θετικοί στον COVID-19. Ξεκινάμε την καραντίνα μας και τη διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε μαζί και αυτό».

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεβλήθη σε τεστ αφότου διεγνώσθη θετική η συνεργάτις του, Χόουπ Χικς η οποία επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος όταν ο Τραμπ πήγε την Τρίτη στο Κλίβλαντ, στην πολιτεία Οχάιο, για να συμμετάσχει στο πρώτο ντιμπέιτ με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν. Η 31χρονη Χικς είχε ταξιδέψει ακόμη μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεσότα όπου ο Τραμπ έκανε την κεντρική ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση.

Δύο ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε γράψει στο Twitter ότι μπαίνει σε καραντίνα μαζί με την σύζυγό του Μελάνια και αναμένουν τα αποτελέσματα των τεστ για τον κορωνοϊό.

«Η πρώτη κυρία και εγώ αναμένουμε τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία υποβληθήκαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter. «Στο μεταξύ, θα αρχίσουμε τη διαδικασία της καραντίνας μας!»

Πριν και αυτή την ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι δεν ήταν «σίγουρος» αν θα χρειαζόταν να τεθεί σε καραντίνα. Η Χόουπ Χιξ, μέλος του στενού κύκλου των συνεργατών του Τραμπ, «διαγνώστηκε θετική, μόλις το έμαθα», είπε ο πρόεδρος. «Αν θα μπούμε σε καραντίνα ή αν μολυνθήκαμε δεν το ξέρω», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον εαυτό του και στη σύζυγό του. «Θα έχω τα αποτελέσματα» των τεστ «απόψε ή αύριο το πρωί, αλλά ξέρετε, περνάω πολύ χρόνο με τη Χόουπ, όπως και με την πρώτη κυρία», ανέφερε ακόμη.

Οπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, Τζένιφερ Γιάκομπς, η Χόουπ Χικς που ταξίδεψε μαζι με τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο με το προεδρικό αεροσκάφος, Air Force One, στο Κλίβελαντ (Οχάιο), όπου έγινε το πρώτο ντιμπέιτ του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν, αλλά και στη Μινεσότα, όπου ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση την Τρίτη, έχει κορωνοϊό.

NEWS: Hope Hicks, who traveled with Trump aboard Air Force One to and from the presidential debate on Tuesday, and to his Minnesota rally yesterday, has coronavirus, sources tell me. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) October 2, 2020

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το εάν ο Τραμπ προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό. «Ο Πρόεδρος λαμβάνει πολύ σοβαρά την υγεία και την ασφάλεια του εαυτού του και όλων όσων εργάζονται για την υποστήριξη του και του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Judd Deere, όταν ρωτήθηκε για το επίπεδο επαφής μεταξύ της Χικς και του Τραμπ.