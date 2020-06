Κλούνει: Ο ρατσισμός είναι η “πανδημία” των ΗΠΑ - Η νεκροψία του Φλόιντ & το graffiti μνημείο (Εικόνες)

Έκκληση για “συστημική αλλαγή” στην επιβολή του νόμου, στην δικαστική και στην πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, απευθύνει σε άρθρο του, που δημοσιοποίησε μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη από λευκό αστυνομικό την περασμένη εβδομάδα, ο διάσημος και πολυβραβευμένος ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, μιλώντας εμμέσως πλην σαφώς, για τον… «Αμερικανικό ιό»…

Τζορτζ Κλούνεϊ: Ο ρατσισμός είναι η “πανδημία” των ΗΠΑ. 400 χρόνια & δεν βρήκαμε εμβόλιο

Στο συγκλονιστικό άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στην Daily Beast, ο Κλούνεϊ αναφέρει πως απαιτείται άμεση δράση για την καταπολέμηση της “πανδημίας” του ρατσισμού, η οποία μαστίζει τις ΗΠΑ.

“Ελάχιστη αμφιβολία υπάρχει για το κατά πόσον δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ”, γράφει ο Κλούνεϊ. “Είδαμε ν’ αφήνει την τελευταία του πνοή στα χέρια τεσσάρων αστυνομικών”. Παράλληλα εκφράζει την ικανοποίησή του για την παγκόσμια αντίδραση εκατομμυρίων ανθρώπων που παίρνουν μέρος σε διαδηλώσεις.

“Δεν ξέρουμε πότε θα κατακαθίσουν αυτές οι διαδηλώσεις. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να μην σκοτωθεί κανείς άλλος. Αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι ελάχιστα θ’ αλλάξουν. Η οργή και η θλίψη που βλέπουμε για μια ακόμη φορά στους δρόμους είναι απλώς η υπόμνηση του πόσο λίγο έχουμε προχωρήσει ως χώρα από το προπατορικό αμάρτημα της σκλαβιάς. Είναι η πανδημία μας. Μας μολύνει όλους, και 400 χρόνια τώρα, δεν έχουμε ακόμη βρει το εμβόλιο”.

Ο 59χρονος Κλούνεϊ, καταλήγει στο άρθρο του απευθύνοντας έκκληση στους Αμερικανούς να διώξουν από τον Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, γράφοντας:

“We need policymakers and politicians that reflect basic fairness to all of their citizens equally. Not leaders that stoke hatred and violence as if the idea of shooting looters could ever be anything less than a racial dog whistle.

“And there is only one way in this country to bring lasting change: Vote.”

“Χρειαζόμαστε πολιτικούς με σεβασμό και ισότητα τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Όχι ηγέτες που σωρεύουν μίσος και βία. Μόνο ένας τρόπο υπάρχει για διαρκή, ουσιαστική αλλαγή: Ψηφίστε», τονίζει αγανακτισμένος ο βαθιά πολιτικοποιημένος και σκεπτόμενος ηθοποιός.

Τι έδειξε η νεκροψία: Από «μηχανική ασφυξία», ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ

Δύο γιατροί που διενήργησαν νεκροψία-νεκροτομή στο σώμα του 46χρονου αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για ανθρωποκτονία., καθώς ο θάνατός του προκλήθηκε βιαίως από «μηχανική ασφυξία».

Ο Δρ. Μάικλ Μπέιντεν, ένας από τους γιατρούς που συμμετείχε στη νεκροψία κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του Φλόιντ, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, ότι το θύμα δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα το οποίο να συνέβαλε στον θάνατό του.

Σύμφωνα με τον Μπέιντεν, ο θάνατος προκλήθηκε από την πίεση που ασκούσαν τα γόνατα των αστυνομικών τόσο στον λαιμό του όσο και στην πλάτη του.

Ο όρος «μηχανική ασφυξία» σημαίνει ότι κάποιου είδους φυσική δύναμη του έκοψε την παροχή οξυγόνου, ενώ θυμίζουμε ότι το θύμα είχε δεχθεί σωρεία χτυπημάτων, από τους τέσσερις αστυνομικούς, χωρίς να προβάλει καμία αντίσταση, τόσο κατά την διενέργεια ελέγχου, που του ασκήθηκε, όσο και κατά την σύλληψή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Μπεν Κραμπ, είπε ότι το πόρισμα της ανεξάρτητης νεκροψίας είναι ότι ο Φλόιντ πέθανε από ασφυξία λόγω «ισχυρής και παρατεταμένης πίεσης», που δέχτηκε.

Οι εκτιμήσεις αυτές αντικρούουν τα προκαταρκτικά ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας Χένεπιν ότι ο 46χρονος πέθανε από έναν συνδυασμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ύπαρξης ουσιών στον οργανισμό του και μιας υποκείμενης ιατρικής πάθησης.

Ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν, 44 ετών, εκείνος που είχε γονατίσει στον λαιμό του Φλόιντ, κατηγορείται για φόνο 3ου βαθμού και ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 500.000 δολαρίων και πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 8 Ιουνίου.

Graffiti στη Μινεάπολις, έγινε τόπος προσκυνήματος, μέσα σε 12 ώρες

Την ίδια στιγμή σημείο αναφοράς για τον οργισμένο λαό, ένα graffiti διαστάσεων 6 επί 2 μέτρων, με το πορτρέτο του αδικοχαμένου George Floyd, που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς στις 25 Μαϊου. Ήταν ακριβώς την επομένη του φόνου του Αφροαμερικανού George Floyd στη Μινεάπολη από τον αστυνομικό Derek Chauvin, όταν οι καλλιτέχνες Xena Goldman, Cadex Herrera και Greta McLain ξεκίνησαν να φιλοτεχνούν στο σημείο της δολοφονίας μια τοιχογραφία, η οποία πλέον έχει γίνει τόπος προσκυνήματος. Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας… Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής της πυγμαχίας Φλόιντ Μέιγουεδερ πρόκειται να καλύψει το κόστος της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ, που έχασε τη ζωή του με σοκαριστικό τρόπο, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς, όπως αποκάλυψε συνεργάτης του παλαίμαχου πυγμάχου. Ο πρώην μποξέρ «μάλλον θα εξοργιστεί που το λέω αυτό, αλλά ναι, είναι αλήθεια ότι θα πληρώσει για την κηδεία», δήλωσε τη Δευτέρα στο τηλεοπτικό δίκτυο ESPN ο Λέοναρντ Έλερμπι, ο πρόεδρος της Mayweather Promotions. Πρόσθεσε ότι ο άλλοτε αστέρας της πυγμαχίας -παγκόσμιος πρωταθλητής σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες, ανίκητος σε 50 αγώνες- ήρθε σε επαφή με την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ με τη μεσολάβηση ενός κοινού τους φίλου και η οικογένεια δέχθηκε την προσφορά. Ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια του δολοφονηθέντος, διευκρίνισε ότι η κηδεία του, θα γίνει την 9η Ιουνίου στο Χιούστον (Τέξας, νότια), την πόλη όπου μεγάλωσε ο Τζορτζ Φλόιντ. Πριν από αυτή, θα οργανωθούν δύο επιμνημόσυνες δεήσεις, την Πέμπτη στη Μινεάπολη και το Σάββατο στη Νότια Καρολίνα, από όπου καταγόταν.

Με πληροφορίες από Reuters-AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ, The Guardian, Daily Beast