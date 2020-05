Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Σορός άνδρα με μώλωπες βρέθηκε δίπλα σε καμένο αυτοκίνητο στην Μινεάπολη - Μαζικές διαδηλώσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Επεκτείνονται οι ταραχές στις ΗΠΑ, καθώς η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου λόγω των μαζικών διαδηλώσεων για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Μετά τη δημοσιοποίηση τριών θανάτων λόγω των συμπλοκών, άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός έρχεται να ενισχύσει την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, την οποία συμπληρώνουν η απαγόρευση κυκλοφορίας σε 25 πόλεις από 16 πολιτείες, καθώς και η βία κατά δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τις αρχές της Μινεάπολης, εκεί όπου δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός από λευκό αστυνομικό, βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα κοντά σε ένα καμμένο αυτοκίνητο σήμερα το πρωί. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 04.00 τοπική ώρα για ένα όχημα το οποίο φλεγόταν, σύμφωνα με τον Τζον Έλντερ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας της πόλης. Όταν οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά οι αστυνομικοί βρήκαν τη σορό που βρισκόταν σε απόσταση μερικών μέτρων από το καμμένο αυτοκίνητο και η οποία έφερε μώλωπες. Η ταυτότητα του θύματος και η αιτία θανάτου του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τους αστυνομικούς του εγκληματολογικού, οι οποίοι έχουν σπεύσει επί τόπου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στο Λονδίνο και στο Βερολίνο σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ που έχουν βγει στους δρόμους. Οι διαδηλωτές γονάτισαν στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ του Λονδίνου φωνάζοντας «Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη» και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο και κατέληξαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο κρατώντας πόστερ που έγραφαν «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ», «Σταματήστε να μας σκοτώνετε» και «Ποιός θα είναι ο επόμενος;».

Βίντεο από το Λονδίνο:

Trafalgar Square – UK press come down pic.twitter.com/Detnt6dGu2

London march in memory of George Floyd let ambulance pass through. Cheers of NHS. pic.twitter.com/lzDc93MfGp

— Tom Besley (@tomcbesley) May 31, 2020