Έκρυθμη η κατάσταση στις ΗΠΑ για τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Νεκροί από συμπλοκές, στο στόχαστρο δημοσιογράφοι [Εικόνες & βίντεο]

Εκτός ελέγχου βρίσκεται η κατάσταση στις ΗΠΑ, με άλλη μία νύχτα εξεγέρσεων με συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών να λαμβάνει χώρα, λόγω της οργής για την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομική βία.

Αστυνομικοί πυροβολούν εναντίον του πλήθους ενώ στο στόχαστρό τους βάζουν δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι τους ενημερώνουν για την επαγγελματική τους ιδιότητα και τον λόγο που βρίσκονται στα σημεία των συγκρούσεων.

Οι αντιδράσεις διαδηλωτών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και σε συνδυασμό με τις προσπάθειες των δυνάμεων ασφαλείας για αναχαίτισή τους, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, με τη σημερινή νύχτα της Κυριακής να προβλέπεται επίσης δύσκολη.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τρεις διαδηλωτές δέχθηκαν πυρά με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, με τον τελευταίο εξ αυτών να πέφτει νεκρός στην Ινδιανάπολη από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν το τραγικό συμβάν, τονίζοντας πως ερευνούν «περιστατικό μαζικών πυροβολισμών», οι οποίοι τραυμάτισαν 3 άτομα, με το ένα εξ αυτών να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μητροπολιτικής αστυνομίας της Ινδιανάπολης ανέφερε πως «η πόλη μας είναι πολύ καλύτερη από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το κέντρο δεν είναι ασφαλές αυτές τις ώρες, ζητούμε από τους πολίτες που δεν ζουν σε αυτό, να απομακρυνθούν. Αρκετά!».

Την Παρασκευή, ένας 19χρονος στο Ντιτρόιτ και ένας ομοσπονδιακός πράκτορας στο Όκλαντ έχασαν τη ζωή τους. Ο ομοσπονδιακός πράκτορας δέχτηκε πυρά το βράδυ στη διάρκεια διαδηλώσεων στο Όκλαντ, τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε λίγα λεπτά μετά. Στο ίδιο περιστατικό, τραυματίστηκε κι ένας συνάδελφός του. Στο Ντιτρόιτ, έπεσε νεκρός ο 19χρονος από πυροβολισμούς μέσα στο πλήθος, με τις αστυνομικές αρχές να «φωτογραφίζουν» σαν δράστη κάποιον άγνωστο που άνοιξε πυρ μέσα από αυτοκίνητο.

Από το Σάββατο, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην απαγόρευση της κυκλοφορίας σε 25 πόλεις από 16 πολιτείες.

Το μέτρο έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι και το πρωί της Κυριακής και αφορά στις πόλεις Μπέβερλι Χιλς και Λος Άντζελες της πολιτείας Καλιφόρνια, στο Ντένβερ του Κολοράντο, στο Μαϊάμι της Φλόριντα, στην Ατλάντα της Τζόρτζια, στο Σικάγο του Ιλινόις, στο Λούιβιλ του Κεντάκι, στη Μινεάπολη και το Σεν Πολ της Μινεσότα, στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, στα Τολέντο, Ντέιτον, Κολούμπους, Κλίβελαντ και Σινσινάντι του Οχάιο, στα Πόρτλαντ, Γιουτζίν του Όρεγκον, σε Πίτσμπουργκ, Φιλαδέλφια της Πενσυλβάνια, στις Κολούμπια, Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, στο Νάσβιλ του Τενεσί, στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, στο Σιάτλ της Ουάσινγκτον και στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν.

Το βράδυ της Παρασκευής, στόχος αστυνομικών έγινε μια ρεπόρτερ, τη διάρκεια που κάλυπτε live τα επεισόδια στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Συγκεκριμένα, η Κέιτλιν Ραστ του καναλιού WAVE βρισκόταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου είχαν ξεσπάσει οι ταραχές, όταν ένας αστυνομικός φάνηκε να στοχεύει προς το μέρος εκείνης και του καμεραμάν, ρίχνοντάς τους σφαίρες πιπεριού.

Καταδίκη των επεισοδίων από τον Μπάιντεν – Πάνω από 1.300 συλλήψεις

Μετά τις «απειλές» που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει με «σκύλους και όπλα» τους διαδηλωτές και την ενεργοποίηση Εθνοφρουράς σε περισσότερες από 13 πολιτείες (πάνω από 10.800 μέλη της έχουν σταλεί στη Μινεάπολη), ο Τζο Μπάιντεν, αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καταδίκασε μεν τα βίαια επεισόδια που έχουν ξεσπάσει στις ΗΠΑ, ωστόσο εκτίμησε παράλληλα ότι οι Αμερικανοί έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν κατά της αστυνομικής βίας.

-Αστυνομικοί κυνηγούν πολίτες στους δρόμους του Flatbush

Cops chasing people through the streets of Flatbush pic.twitter.com/va0kccPfSD

-Φόρος τιμής στον Τζορζτ Φλόιντ, Μινεάπολη

the media won’t share this beautiful moment of silence in Minneapolis. #GeorgeFloyd #BLACK_LIVES_MATTER JusticeForGeorgeFlyod pic.twitter.com/7HhrXhtF2b

This is Denver… And these are protesters laying on the ground for 9 minutes in protest of #GeorgeFloyd murder.

If it can happen there, it can happen here. #JusticeForUwa#BLACK_LIVES_MATTER pic.twitter.com/JuHZiJEv5O

— MoghulPlay (@moghulplay) May 31, 2020