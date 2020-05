LIVE η προκλητική φιέστα του Ερντογάν με ανάγνωση του κορανίου μέσα στην Αγιά Σοφιά και αναπαράσταση της Άλωσης

Μετά τις φωτογραφίες από το σπίτι του με θέα το Βόσπορο, όπου πανηγυρίζει την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ο Ερντογάν στήνει αυτή τη στιγμή σόου, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την τουρκική τηλεόραση.

Live εικόνα από την Αγιά Σοφιά

Και στα κοινωνικά δίκτυα της τουρκικής προεδρίας προβλήθηκε live η φιέστα που διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού και πολιτισμού της Τουρκίας, με μουσική και τραγούδια, ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε η προσευχή με ανάγνωση αποσπασμάτων από το Κοράνι.

Δείτε live εικόνα από την φιέστα που συνεχίζεται

A little #Istanbul magic before her weekend curfew. #EvdeKal pic.twitter.com/qd2Xveqyar

Δείτε τις φωτογραφίες από το πρωινό σόου Ερντογάν μπροστά από το σπίτι του στο Βόσπορο, όπου χαιρέτησε τον διάπλου του γεωτρύπανου Fatih από τον Βόσπορο. Το Fatih πέρασε από το Βόσπορο σε αυτή τη σημαντική ημέρα, την 567η επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης», έγραψε στο Twitter ο Τούρκος πρόεδρος.

President Erdoğan greets the boats that pass through the Bosphorus on the 567th anniversary of the conquest of Istanbul https://t.co/tE3k5xrlPT pic.twitter.com/gnsBkVBUNN

— Turkish Presidency (@trpresidency) May 29, 2020