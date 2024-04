Αναβάλλεται η επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ και η συνάντηση με Μπάιντεν

Αναβάλλεται η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις ΗΠΑ και η συνάντηση με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

Αμερικανοί και Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν τον Μάρτιο ότι ο Τούρκος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να συναντηθούν στις 9 Μαΐου στον Λευκό Οίκο.

NEW: Erdogan postponed a planned trip to Washington to meet Biden at the White House on May 9, according to a senior official who’s familiar with the matter.

• The official says that the trip was delayed due to Erdogan’s schedule change

— Bloomberg

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 26, 2024