Συνελήφθη ο αστυνομικός που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ - 500 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Μινεάπολη που "βράζει"

Συνελήφθη βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) ο αστυνομικός Derek Chauvin, ο οποίος σκότωσε τον Αφροαμερικανό George Floyd στη Μινεάπολη της Μινεσότα – είδηση την οποία μεταδίδουν ως έκτακτη τα ΜΜΕ της χώρας.

Ο Ντέρεκ Τσόβιν, ο λευκός αστυνομικός που πάτησε με το γόνατο τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ στον αυχένα και τον έστειλε στον θάνατο, βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές οι κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί σύμφωνα με το Associated Press.

Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο αστυνομικό είχαν υποβληθεί 18 καταγγελίες για υπόθεση αστυνομικής βίας.

Ο Φλόιντ βρέθηκε να προσπαθεί να ανασάνει όταν ένας λευκός αξιωματικός τον ακινητοποίησε βάζοντας το γόνατό το στο λαιμό επί οχτώ λεπτά, επειδή φέρεται να πλήρωσε με πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων σε ένα παντοπωλείο το βράδυ της Δευτέρας.

Το βίντεο ενέχει προειδοποίηση για τις σκηνές που εκτυλλίσονται.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, καταδίκασε τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, λέγοντας ότι ο θάνατος του Αφροαμερικανού άνδρα κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από την αστυνομία στη Μινεάπολη δεν πρέπει να θεωρείται κάτι «φυσιολογικό» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν πρέπει να είναι ‘φυσιολογικό’ στην Αμερική του 2020. Δεν μπορεί να είναι «φυσιολογικό»» δήλωσε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Σε συνέντευξή του, ο δήμαρχος της Mινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, ζήτησε να απαγγελθεί κατηγορία για φόνο στον λευκό αστυνομικό όταν άρχισε να σχολιάζει το επίμαχο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. «Θα ζούσε σήμερα αν ήταν λευκός», είπε ο Φρέι για τον άτυχο άνδρα.

«Δεν είμαι εισαγγελέας, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, ο αστυνομικός είναι αυτός που τον σκότωσε».

Ο Φρέι δέχτηκε βολές από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, μέσω του Twitter, τον χαρακτήρισε αδύναμο και τον κάλεσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, προαναγγέλλοντας ότι θα έστελνε την Εθνοφρουρά.

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020