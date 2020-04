Νέο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ: «Το Φως και η ζωή είναι ισχυρότερα. Το Πάσχα δεν ακυρώνεται». (Ηχητικό)

Ο νέος κορωνοϊός «δεν θα μας καταβάλλει», διαμήνυσε σήμερα Μέγα Σάββατο για διάφορα δόγματα με πολύπληθέστερα την Καθολική, αλλά και την Αγγλικανική Εκκλησία, η βασίλισσα Ελισάβετ, στο δεύτερο μήνυμά της προς το έθνος μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Η 93χρονη μονάρχης, που είναι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, σε αυτό το πρώτο διάγγελμά της για την ιερή γιορτή της χριστιανοσύνης, τόνισε ότι «το Πάσχα δεν ακυρώνεται», «Φέτος, το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για πολλούς από εμάς, αλλά μένοντας χωριστά, κρατάμε τους άλλους ασφαλείς.

Όμως το Πάσχα δεν ακυρώνεται· μάλιστα, χρειαζόμαστε το Πάσχα όσο ποτέ άλλοτε», υπογράμμισε. «Η διαπίστωση ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί κατά την πρώτη ημέρα του Πάσχα έδωσε στους μαθητές του νέα ελπίδα και καινούριο σκοπό και όλοι μας μπορούμε να αναθαρρήσουμε από αυτό» πρόσθεσε, στο ηχογραφημένο μήνυμά της που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

«Η διαπίστωση ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί κατά την πρώτη ημέρα του Πάσχα έδωσε στους μαθητές του νέα ελπίδα και καινούριο σκοπό και όλοι μας μπορούμε να αναθαρρήσουμε από αυτό» πρόσθεσε, στο ηχογραφημένο μήνυμά της, που πραγματικά εμψύχωσε και για μία ακόμη φορά συγκίνησε βαθιά τους Βρετανούς.

«Ξέρουμε ότι ο κορονοϊός δεν θα μας νικήσει. Όσο σκοτεινός κι αν είναι ο θάνατος, ιδίως για εκείνους που θρηνούν, το φως και η ζωή είναι μεγαλύτερα», είπε και έκλεισε το μήνυμά της ευχόμενοι σε όλους τους ανθρώπους, όποια και αν είναι η πίστη και η καταγωγή τους, ένα ευλογημένο Πάσχα.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020