Ώρα για click in shop: Προς άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα - Με ραντεβού εντός οι αγορές

Προς άνοιγμα οδεύει η αγορά την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, με τον εμπορικό κόσμο, να περιμένει με κομμένη την ανάσα, την προγραμματισμένη συνεδρίαση, της επιτροπής λοιμωξιολόγων, επί του ζητήματος αυτού την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, οπότε και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, ενώ οι όποιες ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας από τον Νίκο Χαρδαλιά.

Η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα φαίνεται πως δίνει σημάδια αισιοδοξίας και χθες ο πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε, έδωσε το στίγμα για την επόμενη ημέρα, λέγοντας πως περιμένουν τις εισηγήσεις των ειδικών την Παρασκευή για το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο άνοιγμα του λιανεμπορίου. Πιθανή ημερομηνία είναι η 18η Ιανουαρίου, ημέρα που τελειώνει η νέα παράταση του lockdown που έχει επιβάλει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας.

«Αυτή τη στιγμή η πανδημία υποχωρεί στη χώρα μας εδώ και αρκετές εβδομάδες. Αυτό μας κάνει πιο αισιόδοξους ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε το δεύτερο κύμα και φυσικά αυτά είναι και τα δεδομένα, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί, προκειμένου την Παρασκευή να μας κάνουν τις εισηγήσεις για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Να τονιστεί ότι το λιανεμπόριο είναι κλειστό από τον Νοέμβριο, με εξαίρεση τις λίγες εβδομάδες του Δεκεμβρίου που λειτούργησε με τη μέθοδο click away για να μη χαθεί τελείως η χριστουγεννιάτικη περίοδος. Αμέσως μετά τις γιορτές το λιανεμπόριο έκλεισε ξανά και παραμένει για δεύτερη εβδομάδα κλειστό.

ΠΘ: «Το βασικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε το εμπόριο να ξεστοκάρει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, τόνισε πως γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία και επανέλαβε ότι το Κράτος ήταν και θα είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.

«Το βασικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε το εμπόριο να ξεστοκάρει», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι προτιμά από τη λέξη ευθύνη τη λέξη υπευθυνότητα.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου μετέφερε αιτήματα από τον κλάδο των ξεναγών και από τον τομέα του πολιτισμού. «Θα σταθούμε δίπλα στον καθένα και την καθεμιά που έχουν ανάγκη», τόνισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης του τομέα του πολιτισμού.

Τόνισε ακόμη ότι έχει φροντίσει για να διαμορφωθούν αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της διαφήμισης για τον εμβολιασμό.

Υπογράμμισε ότι το Κράτος κινήθηκε με ταχύτητα και διάρκεια, χωρίς να ξοδέψει όλα τα χρήματα από την αρχή αλλά με στρατηγική και σχέδιο.

Επεσήμανε ότι θα συνεχιστεί η επιστρεπτέα προκαταβολή για όσο χρόνο χρειαστεί αλλά δεν μπορούμε να λειτουργούμε με κλειστή μονίμως την αγορά.

“Το click away δούλεψε”

«Ένας απ’ τους λόγους που καταβάλουμε την προσπάθεια δεν είναι μόνο για να σώσουμε ζωές αλλά και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και πάλι την οικονομική δραστηριότητα», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξει στην Επιτροπή τι θα αποφασίσει. Όμως το click away δούλεψε και είμαστε σήμερα σε καλύτερο επίπεδο απ’ ό, τι στις 15 Δεκεμβρίου».

Πρόσθεσε επίσης ότι με δική του απόφαση, έκανε κάτι πιο σκληρό από τις συστάσεις των ειδικών κλείνοντας για δύο εβδομάδες στις αρχές Ιανουαρίου την αγορά, για να προλάβουμε τις όποιες κακές συνέπειες από τη σχετική χαλαρότητα των εορτών. Οι πολίτες συμμορφώθηκαν, τόνισε ο πρωθυπουργός. Τόνισε επίσης πως ο βαθμός απόκλισης της συμπεριφοράς των πολιτών από τις υποδείξεις των ειδικών είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες χώρες.

Για τα δάνεια, υπήρχε το πρόγραμμα Γέφυρα και θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα ενώ υπάρχει και καθεστώς αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληττόμενους.

Για ποια καταστήματα γίνεται συζήτηση να ανοίξουν με click in shop

To click away έχει τονιστεί πως δεν είναι αποτελεσματικό σε συγκεκριμένες αγορές στο λιανεμπόριο. Έτσι, η μέθοδος του click in shop βρίσκεται πλέον και αυτή υπό συζήτηση ώστε να ανοίξουν με αυτό το σύστημα συγκεκριμένα τουλάχιστον καταστήματα από την Δευτέρα, εάν οι λοιμωξιολόγοι, εισηγηθούν θετικά ως προς αυτό.

Η εκδοχή λειτουργίας του click in shop, εάν λειτουργήσει, θα αφορά σε καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων, με την ΕΣΕΕ να τονίζει προχθές πως περιμένει θετική εισήγηση, ώστε να λειτουργήσουν αυτά τα καταστήματα και να μην χαθεί τμήμα έστω του τζίρου των εκπτώσεων, που ήδη διανύουμε, αλλά προς το παρόν, μόνο για αγορές ηλεκτρονικά, μέσω e-shop, για όσα καταστήματα διαθέτουν τέτοια επιλογή.