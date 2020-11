Βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας: Πώς θα λειτουργήσουν take away και delivery

Μετά την ανακοίνωση των νέων αυστηρότερων μέτρων από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, και την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια από τις 21:00 έως τις 5:00, δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του take away και του delivery.

Διευκρινίζεται ότι από τα μέτρα αυτά, τα οποία θα ισχύσουν από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, δεν επηρεάζονται τα καταστήματα και οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν θα υπάρξουν απαγορεύσεις σε delivery και take away μετά τις 21:00. Απλώς δεν θα μπορεί να βγει κάποιος από το σπίτι του αποκλειστικά και μόνο για να προμηθευτεί κάτι μέσω take away.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα, που πηγαίνει στη δουλειά του θα μπορεί να πάρει take away ένα σουβλάκι, δεν θα μπορεί όμως να βγει μόνο για τον σκοπό αυτό».

Σε κάθε περίπτωση, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να δημοσιευθεί διευκρινιστική ανακοίνωση από την Πολιτική Προστασία, στην οποία θα αναφέρεται τι προβλέπεται ως προς το ζήτημα αυτό σύμφωνα με τα νέα μέτρα.