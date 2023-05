Σακίλ Ο' Νιλ σε Αντετοκούνμπο: «Όταν χάνεις από τον όγδοο είναι αποτυχία - Όλοι περιμένουν να κερδίσεις όταν είσαι ο καλύτερος»

Μετά από τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει αποτυχία.

Παρότι δεν υπάρχει… αποτυχία απολύθηκε ο προπονητής των Μπακς και θα “ξηλωθεί” η μισή ομάδα. Με την άποψη του Έλληνα άσου συμφώνησαν προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού όπως ο Κάρλο Αντσελότι, ο Λιούις Χάμιλτον, ο Πάου Γκασόλ και πολλοί άλλοι.

Giannis being asked if this season was a failure. 😳

(h/t @cjzero)

pic.twitter.com/ILP8etBYwB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 27, 2023