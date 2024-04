Συγκλονίζει ο NBAer Τζοέλ Εμπιίντ - Αποκάλυψε πως πάσχει από παράλυση Bell (video)

Ο All-Star σέντερ των Philadelphia 76ers, Joel Embiid, διαγνώστηκε με παράλυση Bell, μια μορφή παράλυσης του προσώπου που, όπως λέει, τον επηρεάζει από πριν από το τουρνουά play-in.

Ο Joel Embiid οδήγησε την ομάδα του, τους Philadelphia 76ers, σε μια εμπνευσμένη νίκη 125-114 στο Game 3 επί των New York Knicks, παρά το γεγονός ότι επιβεβαίωσε μετά το παιχνίδι ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για μια ήπια περίπτωση παράλυσης Bell. Ο εν ενεργεία MVP του ΝΒΑ σημείωσε 50 πόντους, ρεκόρ καριέρας στα πλέι οφ, στην κρίσιμη νίκη, μαζί με οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, βάζοντας τους 76ers για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη σειρά του πρώτου γύρου.

Ο Embiid εξήγησε μετά το παιχνίδι ότι άρχισε να υποφέρει από συμπτώματα παράλυσης Bell «μία ή δύο ημέρες» πριν από τον αγώνα της Φιλαδέλφεια με τους Miami Heat για το τουρνουά Play-In στις 17 Απριλίου.

«Είχα άσχημες ημικρανίες και νόμιζα ότι δεν ήταν τίποτα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι αρκετά ενοχλητικό, ξέρετε, με την αριστερή πλευρά του προσώπου μου, το στόμα μου και το μάτι μου. Οπότε ναι, ήταν δύσκολο. Αλλά δεν τα παρατάω, οπότε πρέπει να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Αλλά ναι, είναι ατυχές. Έτσι το βλέπω. Αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω».

