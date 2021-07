Θρίαμβος από τον Στέφανο Ντούσκο στο Τόκιο - Ολυμπιακό ρεκόρ & χρυσό στην κωπηλασία (Video)

Έτσι, ο 24χρονος Γιαννιώτης πρωταθλητής όχι μόνο έφερε τη χώρα μας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο άθλημά του, αλλά «υπέγραψε» και τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής κωπηλασίας!

Παράλληλα, αυτό ήταν και το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2021.

Ο Έλληνας σκιφίστας πέρασε τα 500 μέτρα στην 4η θέση αλλά στην συνέχεια ανέβασε τον ρυθμό του και βρέθηκε πρώτος στα 1000 μέτρα της κούρσας. Ο Στέφανος Ντούσκος συνέχισε την πρώτη θέση και στα 1500 μέτρα, κάνοντας την υπερπροσπάθεια να μείνει σε αυτή την θέση στα τελευταία 500 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής παρά την πίεση που δέχθηκε από τους αντιπάλους του στον τελικό, άντεξε, κατακτώντας την 1η θέση και το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της Ελλάδας στο άθλημα της κωπηλασίας. Να σημειωθεί ότι ο Ντούσκος ήταν ο πρώτος αθλητής της Ελλάδας που ρίχτηκε στη μάχη των αγώνων στις 23 του μήνα και τώρα είναι ο πρώτος αθλητής της ελληνικής αποστολής που παίρνει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2021.

What a performance from Stefanos Ntouskos!

He wins the first ever Olympic rowing gold for #GRE in the men’s single sculls.@WorldRowing @HellenicOlympic #Rowing pic.twitter.com/fwOvrIg2b4

— Olympics (@Olympics) July 30, 2021