Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Η είδηση του θανάτου του θρύλου του αργεντίνικου ποδοσφαίρου προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο καθώς ο θρυλικός Μαραντόνα, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου κι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος.

Για πολλούς ήταν ο κορυφαίος και αγαπήθηκε όσο λίγοι, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο τεράστιος Ντέγκο Μαραντόνα, το θρυλικό 10άρι της Εθνικής ομάδας της Αργεντινής και της Νάπολι «έφυγε» τόσο νωρίς.

Ανακοπή καρδιάς

Την σπαρακτική είδηση αυτή μετέδωσαν τα αργεντίνικα Μέσα Clarin και Οle τονίζοντας πως ο Θεός υπέστη ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Τίγκρε στο Μπουένος Άιρες, εκεί όπου βρισκόταν για την ανάρρωση έπειτα από τη σοβαρή επέμβαση που είχε υποβληθεί πριν λίγες ημέρες. Οι γιατροί που έφτασαν στο σπίτι του παρά τις προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές του Νοεμβρίου ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Αργεντινής είχε κάνει επέμβαση στον εγκέφαλο ενώ οκτώ μέρες μετά την εγχείριση, είχε πάρει εξιτήριο από την κλινική στην οποία νοσηλευόταν για να συνέχιζε σπίτι την ανάρρωσή του.

Γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960 στη Λανούς του Μπουένος Άιρες Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ενώ αρκετοί στο άθλημα, συμπεριλαμβανομένων φιλάθλων και δημοσιογράφων, θεωρούν τον Μαραντόνα ως τον μεγαλύτερο όλων των εποχών.

Ψηφίστηκε 5ος καλύτερος ποδοσφαιριστής του 20ού αιώνα. Ακόμη, βραβεύτηκε από τη ΦΙΦΑ ως ο καλύτερος παίκτης του αιώνα μαζί με τον Πελέ.

Έχει αγωνιστεί στους Αρχεντίνος Τζούνιορς, Μπόκα Τζούνιορς, Μπαρτσελόνα, Νάπολι, Σεβίλλη και στο τέλος της καριέρας του, στη Νιούελς Ολντ Μπόις και τελικά μετά από παύση ενός έτους από το ποδόσφαιρο έκλεισε την καριέρα του στην αγαπημένη του Μπόκα Τζούνιορς το 1997.

Τα πιο ένδοξα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στη Νάπολι, όπου κέρδισε τίτλους και διακρίσεις. Στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής, σκόραρε 34 τέρματα σε 91 εμφανίσεις.

Ταλέντο, ιδιοφυία και χαμηλό κέντρο βάρους

Το χαμηλό κέντρο βάρους τον βοηθούσε στην κατοχή και τον χειρισμό της μπάλας. Η παρουσία του στο γήπεδο είχε μεγάλη επίδραση στη γενική απόδοση της ομάδας του. Βάσει του απαράμιλλου ταλέντου του και των ηγετικών του ικανοτήτων, έλαβε το προσωνύμιο El Pibe de Oro (Το Χρυσό Αγόρι).

Εξαιρετικά ιδιοφυής, ο αγώνας του Μαραντόνα με τον εθισμό στα ναρκωτικά αμαύρωσε την καριέρα του, αλλά με όλες τις αδυναμίες του, είναι ευρέως σεβαστός έχοντας προσφέρει στο άθλημα μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του.

Έλαβε μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα

Έλαβε μέρος σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 στο Μεξικό, όπου έλαμψε η χαρισματική προσωπικότητά του και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του τροπαίου με νίκη επί της Δυτικής Γερμανίας στον τελικό.

Επίσης κέρδισε τη Χρυσή μπάλα ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης. Στον προ-ημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, πέτυχε δύο γκολ, στη νίκη της ομάδας του με 2-1 που γράφτηκε στην ιστορία για δύο διαφορετικούς λόγους.

Το «Χέρι του Θεού»

Το πρώτο γκολ επιτεύχθηκε με χέρι γνωστό ως «Χέρι του Θεού», ενώ το δεύτερο προϊόν εξαιρετικών ικανοτήτων με εκπληκτική ατομική προσπάθεια. Αυτό το γκολ, καταγράφηκε ως το «Γκολ του αιώνα» από τους ψηφοφόρους της ΦΙΦΑ το 2002.

Ο Μαραντόνα έγινε προπονητής της Αργεντινής τον Νοέμβριο του 2008 έχοντας την ευθύνη της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2010.

🚨 😭 The world of soccer cries and griefs for DIEGO ARMANDO MARADONA

Thank you for so many HAPPINESS to soccer fans 😞

Best goal of all times vs England

World Cup 1986 pic.twitter.com/ay6TsppciL

— Area Sports Network (@AreaSportsNet) November 25, 2020