ΥΠΕΞ για την τουρκική ανακοίνωση σχετικά με την Αμμόχωστο: Kατάφωρη παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ

Την οργισμένη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών πυροδότησε η απόφαση της Τουρκίας να ανοίξει την Πέμπτη τμήμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥΠΕΞ , καταδικάζει πλήρως την κίνηση αυτή της Τουρκίας, ενώ υπογραμμίζει ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

«H Ελλάδα καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση της Τουρκίας για επέκταση της άδειας εισόδου στο παραλιακό μέτωπο των Βαρωσίων.

Η απόφαση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και η Ελλάδα πρόκειται να ενισχύσει όλες τις σχετικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Κύπριο ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις.

I spoke by phone to#Cyprus FM @Christodulides. New turkish illegal and provocative actions in Varosha discussed. pic.twitter.com/iRAty7jUMh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 6, 2020