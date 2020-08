Νέα Navtex από την Τουρκία, για άσκηση με πραγματικά πυρά βόρεια της Κύπρου

Σε νέα επέκταση της Navtex για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε η Τουρκία το πρωί της Πέμπτης, λίγε ώρες πριν τη λήξη της προηγούμενης Navtex, αργά απόψε.

Η νέα NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας, ορίζει, πως θα πραγματοποιηθεί άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Τουρκία ανακοίνωσε μια νέα NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο το πρωί της Πέμπτης. Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει άσκηση με πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας στα βόρεια της Κύπρου.

TURNHOS N/W : 1080/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 27-08-2020 09:30)

TURNHOS N/W : 1080/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 01 AND 02 SEP 20 FROM 0800Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 40.00 N – 034 52.00 E

36 31.63 N – 035 14.20 E

36 27.11 N – 035 08.32 E

36 28.03 N – 035 05.55 E

36 24.23 N – 035 04.07 E

36 32.00 N – 034 42.00 E

CAUTION ADVISED».

«Συνεχίζονται επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνες», δηλώνει ο Χουλουσί Ακάρ

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ με νέες του δηλώσεις τόνισε ότι θα συνεχιστούν επ’ αόριστον οι σεισμικές έρευνές:

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες.

Δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο ή περιορισμός. Εμείς ασκούμε τα δικαιώματα μας, κάνουμε συγκεκριμένες τεχνολογικές εργασίες εκεί. Για όσο χρειαστεί εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις έρευνες. Το υπουργείο Ενέργειας κάνει τις εργασίες κι εμείς ως Ένοπλες δυνάμεις είμαστε εκεί. Δεν έχει καμία διακοπή».