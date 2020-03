Στη δημοσιότητα, μικρό απόσπασμα από τις διαπραγματεύσεις Σόιμπλε-Βαρουφάκη το 2015

Λίγες ώρες πριν την αναμενόμενη δημοσιοποίηση από τον Γιάννη Βαρουφάκη, των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών των συνεδριάσεων του Eurogroup το πρώτο εξάμηνο του 2015 δόθηκε στην δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα από συνομιλία του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με τον πρώην υπουργό Οικονομικών.

Το απόσπασμα δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών.

Να σημειωθεί ότι αύριο αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα «https://euroleaks.mera25.gr/» οι ηχογραφήσεις του Eurogroup ενώ τη Δευτέρα, ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Σόιμπλε φέρεται να λέει τα εξής:

«I don’t have no mandate, not at all, even to negotiate an additional financing. Including, be very specific, including the SMP transfer for 2014. Uh, uh and it is not, also in light of things have been in Greek, including payment of the SMP from 2015 to the ESM, which we have a clear uh, uh, uh, uh agreement, as precondition for this, and as long as these preconditions are not delivered, I can’t pay, and as a case we are not, um, we are not in a procedure of loans, of guarantees, but we are in a procedure of transfer, of transfer. And the other part is for my is for my budget. I have to take the SMP for my budget!»

Μια αναγνώσιμη απόδοση

(σύμφωνα με την «ΕΦΣΥΝ»)

«Δεν έχω καμιά απολύτως εντολή έστω και να διαπραγματευτώ μια πρόσθετη χρηματοδότηση. Και για να είμαι πολύ συγκεκριμένος, σ’ αυτή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των SMP (σ.σ. των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες) του 2014. Και υπό το φως όσων έχουν συμβεί στην Ελλάδα, σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται και η πληρωμή των SMP του 2015 στον ESM (σ.σ. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας), για την οποία έχουμε μια καθαρή συμφωνία, για τις προϋποθέσεις αυτής της πληρωμής. Και όσο δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δεν μπορώ να πληρώσω. Και τι περίπτωση έχουμε εδώ; Δεν είμαστε σε μια διαδικασία χορήγησης δανείων ή εγγυήσεων, αλλά είμαστε σε διαδικασία μεταβίβασης. Και η άλλη πλευρά έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό μου. Πρέπει να πάρω αυτά τα SMP για τον προϋπολογισμό μου».