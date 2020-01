Χαφτάρ: «Άκυρο το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Θα οριοθετήσουμε τα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα». (Εικόνες & Video)

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της ακυρότητας του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης πήρε ο Στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η θέση αυτή του Λίβυου Στρατάρχη αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο κ. Χαφτάρ θα παρευρίσκεται στην κρίσιμη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Ταυτοχρόνως, κι αυτό επίσης έχει σημαντική αξία, ο αρχηγός του Λιβυκού Στρατού δεσμεύτηκε για τον οριοθέτηση θαλασσίων συνόρων της Λιβύης με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού, ο κ. Χαφτάρ ανέπτυξε αναλυτικά τον αντιπαραγωγικό ρόλο που διαδραματίζουν οι έξωθεν παρεμβάσεις στην χώρα του, στο στρατιωτικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Εκτίμησε ότι ο λιβυκός λαός θα πρέπει να αφεθεί να αποφασίσει για το μέλλον του μέσω μιας πανεθνικής συνέλευσης, χωρίς αποκλεισμός. Ο στρατάρχης κατήγγειλε ειδικότερα τον αρνητικό παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας και δήλωσε ότι αμφότερα τα μνημόνια Sarraj – Τουρκίας είναι άκυρα, επειδή αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο αλλά και επειδή έχουν υπογραφεί από κυβέρνηση που δεν έχει την προς τούτο νομιμοποίηση.

Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στην λιβυκή κρίση και παρότρυνε τον κ. Haftar να τηρήσει εποικοδομητική στάση στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Υπογράμμισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι το αναγκαίο πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την απομάκρυνση των μισθοφόρων, πράγμα που θα επιτρέψει την έναρξη της πολιτικής διαδικασίας επίλυσης.

Από την συζήτηση, η οποία κάλυψε σε βάθος όλα τα θέματα για το ευρύτερο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συγκρατείται η ξεκάθαρη τοποθέτηση του κ. Haftar για την ακυρότητα του Μνημονίου Sarraj – Τουρκίας και η δέσμευσή του για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Ελλάδα.

Προσερχόμενος, στη συνάντηση, με τον πρωθυπουργό, ο επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού δήλωσε πως «είμαστε ειρηνιστές, αγαπάμε τη ειρήνη και γι’ αυτό είμαστε εδώ. Όλοι εμείς αγαπάμε την ειρήνη σε αυτή την περιοχή και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε για την ειρήνη σε αυτή την περιοχή», ενώ υπογράμμισε πως σκοπός του τετ α τετ με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι «να συζητήσουμε τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας για να πραγματοποιήσουμε την ειρήνη».

Η έκτακτη επίσκεψη του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, χθες το βράδυ στη χώρα μας αλλά και οι πιέσεις που εκδηλώνονται το τελευταίο εικοσιτετράωρο από Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία για την Ελλάδα και τη θέση της στη Διάσκεψη του Βερολίνου εντάσσονται στη “μεγάλη διπλωματική πρωτοβουλία” που προανήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός και στοχεύει να είναι καθ οιονδήποτε τρόπο “παρούσα” η Αθήνα στα όσα πρόκειται να συζητηθούν την Κυριακή στη Γερμανία.

Ο κομβικός ρόλος του Στρατάρχη Χαφτάρ και ο διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας, εν όψει της κρίσιμης Διάσκεψης του Βερολίνου, την Κυριακή

Διπλωματικοί κύκλοι υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο κ. Χαφτάρ έφτασε στην Αθήνα με πτήση από τη Βεγγάζη, όπου λίγο νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, ο οποίος εξασφάλισε τη συναίνεση του στρατηγού για κατάπαυση του πυρός μέχρι τη Διάσκεψη του Βερολίνου, αλλά και με τον κ. Δένδια, όπου διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων ως προς τη μη νομιμότητα των δύο μνημονίων τα οποία υπέγραψε η λιβυκή κυβέρνηση με την Τουρκία.

Οι ίδιοι κύκλοι επιβεβαιώνουν ότι το τελευταίο 24ωρο η Αθήνα έχει ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με το Βερολίνο, με σκοπό να αντιστρέψει το κλίμα που τείνει να δημιουργηθεί ενόψει της διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη γερμανική πρωτεύουσα την Κυριακή.

Πέραν της Ελλάδας, τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι κλιμακώνονται οι πιέσεις από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και άλλες χώρες για μια λύση της τελευταίας στιγμής, που είτε θα οδηγούσε την Ελλάδα, έστω και εμβόλιμα, στη Διάσκεψη του Βερολίνου είτε θα άνοιγε προοπτικές για κάποιου άλλου τύπου συνομιλίες, με την Αθήνα να έχει ρόλο.

Η Ελλαδα υπολογίζει ιδιαίτερα στη στήριξη της Γαλλίας, καθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν υποστηρίζει το καθεστώς Σάρρατζ και έχει έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία για τη συμφωνία με Λιβύη, ενώ γαλλικές εταιρείες μετέχουν στις ενεργειακές έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ.

“Το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης δεν είναι σύμφωνο με το Δίκαιο της Θάλασσας και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου”, ανέφερε μάλιστα χθες η εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, συνεχίζοντας τις κινήσεις στήριξης Αθήνας και Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι ο κ.Μητσοτάκης στις 29 Ιανουαρίου θα επισκεφθεί τη Γαλλία, όπου θα συναντηθεί με Μακρόν.

Οι κ. Χαφτάρ και Δένδιας συναντήθηκαν ανεπισήμως και χθες το βράδυ, λίγη ώρα μετά την άφιξη του αρχηγού του Λιβυκού Εθνικού Στρατού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο πρόγραμμα των επαφών του είναι και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Μητσοτάκης: Επίκειται μεγάλη διπλωματική πρωτοβουλία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αποψινή συνέντευξή του ανακοίνωσε πως επίκειται μεγάλη διπλωματική πρωτοβουλία, ερωτηθείς για την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η Ελλάδα δεν θα συναινέσει σε πολιτική λύση στη Λιβύη αν δεν ανακληθεί η συμφωνία με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση η χώρα θα ασκήσει βέτο και στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών και στη Σύνοδο Κορυφής τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε δε πως έχει αποστείλει επιστολές στην ΕΕ , έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κ. Μέρκελ και θα μιλήσει και αύριο με την Γερμανίδα καγκελάριο.

Στην απόφαση αυτή της Ελλάδας για άσκηση βέτο σε περίπτωση που δεν ανακληθούν οι συμφωνίες αναφέρθηκε και ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός (LNA) που βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Τουρκία.

The #Hellenic worrier has awakened

These are the new leaders of the #Greek Armed Forces.

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis met today with the Governing Council for Foreign Affairs and Defense (KYSEA) to elect a new leadership of the Armed Forces.#Libya #LNA pic.twitter.com/OR90XirdE4 — M.LNA (@LNA2019M) 17 January 2020

Στο μεταξύ ο στρατάρχης Χαφτάρ δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έλαβε πρόσκληση από τη Γερμανία στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη.

«Ρωτάμε γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στο Βερολίνο. Μήπως δεν είναι η Ελλάδα μία από τις πιο επηρεασμένες χώρες από αυτή τη σύγκρουση;» ανέφερε σε μήνυμά του ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA), οι δυνάμεις με επικεφαλής τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Greek Foreign Minister @NikosDendias meets with the General Commander of the Libyan National Army Field Marshal Khalifa #Haftar, head of #Libya National Army (LNA) at @GreeceMFA pic.twitter.com/0TXgzQZ8EW — M.LNA (@LNA2019M) 17 January 2020

The General Commander of the Libyan National Army, with the #Greek foreign minister marking the beginning of a A new era of friendship cooperation and an alliance that will last forever.#Libya #LNA #Hafter.#حفتر_المجاهد_ينتصر #حفتر #ليبيا pic.twitter.com/hquzRI5R4M — M.LNA (@LNA2019M) 17 January 2020

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος του GNA, που ελέγχει την κυβέρνηση της Τρίπολης και υποστηρίζεται από την Τουρκία, σχολίασε για την απουσία της Ελλάδας ότι «δεν έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικό».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή εκεχειρίας στη χώρα.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγκεκριμένα, ο Μάας δήλωσε για τον Χαφτάρ, μετά την αποτυχία στις συνομιλίες της Μόσχας: «Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε ότι ο Χαφτάρ δεσμεύεται σε εκεχειρία στη χώρα, επιβεβαίωσε, ακόμη, με tweet το γερμανικό ΥΠΕΞ.