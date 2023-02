Αναβαθμίστηκαν οι υποδομές για την κατασκευή των φρεγατών Belharra στα ναυπηγεία Σαλαμίνας

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στο πρόγραμμα φρεγατών για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς αναβαθμίστηκαν οι ναυπηγικές υποδομές στη Σαλαμίνα για την κατασκευή τους.

Με μια ανάρτηση στο Twitter, η Naval Group έδειξε την πρόοδο της κατασκευής των πολυαναμενόμενων φρεγατών FDI για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, και συγκεκριμένα του μέρους των φρεγατών που κατασκευάζονται στα αναβαθμισμένα πλέον ναυπηγεία της Σαλαμίνας.

«Μια μικρή ματιά από το νησί της Σαλαμίνας όπου ξεκίνησαν οι εργασίες για το μέρος των FDI που κατασκευάζουν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, με την κοπή των πρώτων πινακίδων! Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από μια φάση αναβάθμισης ναυπηγικής υποδομής και μηχανικής παραγωγής», αναφέρεται στην ανάρτηση της Naval Group.

«Από την ανάθεση της σύμβασης από τη Naval Group τον Οκτώβριο του 2022, έχουμε ορίσει και πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αναβαθμίσεις του ναυπηγείου, όπως εγκατάσταση νέου εναέριου γερανού ή αναβάθμιση της μηχανής κοπής πλάσματος μας. Πραγματοποιούμε επίσης την πιστοποίηση των συγκολλητών μας» είπε, σύμφωνα με τη Naval Group, ο Γιώργος Κόρος, διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας.

[#NAVGREEK] ⚓️🇬🇷 A small glimpse from the island of Salamina where the work on the FDI blocks built by Salamis Shipyards has started, with the cutting of the first plates! The operation took place after a phase of shipyard infrastructure upgrade and production engineering. pic.twitter.com/SBQuyxsAJI

