Κυκλοφορεί σήμερα το νέο βιβλίο της Μισέλ Ομπάμα «Το φως μέσα μας»

Γι αυτό και η συγγραφέας υπόσχεται στο κοινό της «Υπερβάσεις σε Αβέβαιους Καιρούς», μια υπόσχεση που την τηρεί μέχρι τέλους, προσφέροντας στον αναγνώστη μια σειρά από καινούργιες προσεγγίσεις και οξυδερκείς στοχασμούς γύρω από το θέμα της αλλαγής, της αντιξοότητας, της δύναμης, προσφέροντας παράλληλα και την πεποίθησή της πως όταν αφήνουμε το φως μας να λάμψει για τους άλλους, μπορούμε να φωτίσουμε τον πλούτο και τις δυνατότητες του κόσμου που μας περιβάλλει, ανακαλύπτοντας βαθύτερες αλήθειες και νέα μονοπάτια προόδου.

These past few years, I’ve been thinking about how to stay centered in a world filled with so much uncertainty. And that process led me to writing my new book—The Light We Carry—coming out on November 15. Learn more at https://t.co/IZWLMRGTn5. #TheLightWeCarry pic.twitter.com/Eblo8Xoapc

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 21, 2022