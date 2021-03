Το μήνυμα υποστήριξης της Beyonce προς την Meghan Markle

Εκτός από τους υποστηρικτές της οικογένειας, αρκετοί celebrities έσπευσαν να στείλουν μήνυμα υποστήριξης για τη δύναμη που βρήκε το ζευγάρι να μιλήσει ανοιχτά δημοσίως. Ανάμεσα σε αυτούς και η διάσημη pop star, Beyonce, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ζευγάρι έχει την πλήρη υποστήριξή της.

Συγκεκριμένα, η ίδια δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία με τη Meghan Markle από το 2019, όταν οι δύο τους και οι σύζυγοι τους είχαν συναντηθεί στα Brit Awards. Η Beyonce συνόδευσε τη φωτογραφία αυτή με την εξής λεζάντα: «Σε ευχαριστούμε Meghan για το θάρρος σου και την ηγετική ικανότητα. Αντλούμε όλοι δύναμη και έμπνευση από εσένα».

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. 💖https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4

— BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) March 10, 2021