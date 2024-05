Η άσκηση του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα, δείχνει προετοιμασίες για σύγκρουση με τη Μόσχα, λέει η Ζαχάροβα

Η τετράμηνη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Steadfast Defender, κοντά στα ρωσικά σύνορα, είναι απόδειξη ότι η συμμαχία προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα απέρριψε τις κατηγορίες που διατύπωσε το ΝΑΤΟ αυτήν την εβδομάδα, ότι η Μόσχα εμπλέκεται σε υβριδικές επιθέσεις σε χώρες-μέλη του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραπλανητική «παραπληροφόρηση» με στόχο να αποσπάσει την προσοχή από τις δικές του δραστηριότητες. Στην ανακοίνωσή της λέει ότι αντιθέτως, το ΝΑΤΟ διεξάγει υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή στηρίζει την Ουκρανία με όπλα, πληροφορίες και οικονομικούς πόρους.

https://t.co/vyzN6diKkX

The NATO Military Shape channel shows footage of NATO maneuvers Trojan Footprint 24, a key component of the European exercise STEADFAST DEFENDER 24, which brings together NATO’s elite Special Operations Forces (SOF) for “an unprecedented show of force and… pic.twitter.com/AGa9dIFDtT

— Jesse Pinkman (@ictusconfirmed) May 2, 2024