Απαγόρευση εισόδου στη Γαλλία για τον πρύτανη του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης - Παρείχε στη Γάζα ιατρικές υπηρεσίες

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, ο δρ Γασάν Αμπού Σίταχ, ο οποίος επρόκειτο να απευθυνθεί στη γαλλική Γερουσία για να περιγράψει την εμπειρία του ως γιατρού στη Γάζα, αναγκάσθηκε να επιστρέψει από το αεροδρόμιο Ρουασί του Παρισιού στο Λονδίνο χωρίς να μπορέσει να εισέλθει στο γαλλικό έδαφος εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου του στην ζώνη Σένγκεν που ενεργοποίησε το Βερολίνο.

«Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ. Με εμποδίζουν να εισέλθω στην Γαλλία. Πρόκειται να απευθυνθώ σήμερα στην γαλλική Γερουσία», έγραψε στο Χ. «Λένε ότι οι Γερμανοί απαγόρευσαν την είσοδό μου στην Ευρώπη για έναν χρόνο».

The German government is extending its censorship throughout Europe. “A London surgeon who has provided testimony over the ongoing war in Gaza after operating during the conflict has been denied entry to France,” due to a German-enforced Schengen-wide ban. https://t.co/djzn3uSE3r

— Kenneth Roth (@KenRoth) May 4, 2024