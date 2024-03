Πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Κάπου δεκαπέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Χαρκίβ της Ουκρανίας, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ μέσω Telegram, αναφερόμενος σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων που μάλλον είχαν στόχο τις υποδομές ηλεκτροδότησης και προκάλεσαν διακοπές της παροχής σε κάποιους τομείς.

Ο δήμαρχος Τερέχοφ δεν έκανε λόγο για θύματα.

🇷🇺🇺🇦⚡ Total power blackout in Kharkiv following waves of ballistic missiles targeted sensitive infrastructure. pic.twitter.com/Lck4sFsSfY

— War Watch (@WarWatchs) March 22, 2024