Αρκούδα μπήκε σε πόλη στη Σλοβακία και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους (video)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα μια τουριστική πόλη της Σλοβακίας μετά την επίθεση αρκούδας από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, λίγες μόλις ημέρες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν, στο οποίο σκοτώθηκε μία γυναίκα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή στο Λίπτοφσκι Μίκουλας, στους πρόποδες του όρους Τάτρας, κοντά σε πολυσύχναστα χιονοδρομικά κέντρα.

Η αρκούδα επιτέθηκε σε πέντε ανθρώπους στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια αποσύρθηκε στο δάσος», είπε η Βικτόρια Τσαπτσίκοβα, η εκπρόσωπος του δήμου. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο παιδί, φέρουν γρατζουνιές και δαγκωματιές. Το γηραιότερο θύμα της αρκούδας ήταν ένας άνδρας 72 ετών.

🇸🇰#Slovakia: Two people are in hospital after being attacked by a bear in the Slovak town of Liptovský Mikuláš. A 49-year-old woman suffered an injury to her shoulder, while a 72-year-old man was treated for a gash on his head. Reports said police went on to drive the bear out of… pic.twitter.com/9v7DCi84bf

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) March 18, 2024