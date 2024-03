Νεαροί επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στη Γαλλία μετά τον θάνατο 18χρονου σε καταδίωξη (video)

Ένα αστυνομικό τμήμα στη Λα Κουρνέβ, κοντά στο Παρίσι δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Κυριακής με βόμβες μολότοφ, με αφορμή τον θάνατο ενός 18χρονου σε καταδίωξη την περασμένη εβδομάδα.

Λίγο πριν από τις 23.00 τοπική ώρα, περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν και πέταξαν πέτρες και αυτοσχέδιες βόμβες στο αστυνομικό τμήμα. Οι ζημιές περιορίστηκαν σε ένα ραγισμένο τζάμι και μερικά ίχνη φωτιάς. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά στο χέρι.

Αφού κλήθηκαν ενισχύσεις, οι ταραξίες διαλύθηκαν. Εννέα άτομα συνελήφθησαν – οι επτά είναι ενήλικοι, ηλικίας 18-21 ετών και οι δύο ανήλικοι, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νουνιές.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα:

🇫🇷The police station of La Coureneuve is the target of riots right now.#France pic.twitter.com/TT8dFifgwI

— Eirik_and_tanks (@Eirik_and_tanks) March 17, 2024