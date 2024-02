Συμβολική επίσκεψη Φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο με φόντο τη δεύτερη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Στο Κίεβο θα μεταβεί αύριο, 24 Φεβρουαρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε πηγή της Επιτροπής.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει: «Τα τελευταία δύο χρόνια, ήρθαμε στο Κίεβο για να φέρουμε ευρωπαϊκή υποστήριξη και αλληλεγγύη. Αλλά δεν έχουμε φέρει το πνεύμα της Ευρώπης – γιατί είναι ήδη εκεί. Η Ευρώπη ζει στον γενναίο αγώνα αυτού του έθνους για ελευθερία. Slava Ukraini».

For the past two years, we have come to Kyiv to bring European support and solidarity.

But we have not brought the spirit of Europe – because it is already there.

Europe lives in this nation’s brave fight for freedom.

Slava Ukraini. pic.twitter.com/0LwlXvrf5C

