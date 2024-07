Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Live η τελετή έναρξης στο Παρίσι

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στον Σηκουάνα, για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων 2024.

Το Παρίσι γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά η τελετή έναρξης δεν γίνεται σε στάδιο, ενώ η παρέλαση των αθλητών θα γίνει με βάρκες. Κάτι που ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη δυσκολίας για τους διοργανωτές στον τομέα της ασφάλειας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι 45.000 αστυνομικοί και 10.000 στρατιώτες είναι επί ποδός για την τελετή έναρξης, ενώ εδώ και ημέρες έχει αποκλειστεί η ζώνη γύρω από τον Σηκουάνα και σε αυτή μπαίνουν μόνο όσοι διαθέτουν QR Code.

Η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης- η αγωνιστική δράση έχει ήδη ξεκινήσει- έρχεται μετά το χάος που προκάλεσε στις μεταφορές το σαμποτάζ που έγινε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας, το οποίο επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Παράλληλα, υπάρχει φόβος ότι οι βροχές μπορεί να χαλάσουν το μεγάλο «πάρτι» στο Παρίσι.

23:33: Η ώρα του Ολυμπιακού ύμνου.

23:30: Ο μασκοφόρος παραδίδει την Ολυμπιακή σημαία.

The interpretation of the Greek God Dionysus makes us aware of the absurdity of violence between human beings. #Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/FBlQNNUmvV — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

23:16: Ο μυστηριώδης τελευταίος λαμπαδηδρόμος καταφθάνει με ένα άλογο που «καλπάζει» στα νερά του Σηκουάνα.

Hello flagbearers! 👋

They’re crossing the Pont d’Iéna to the Place du Trocadéro. Wait, is that the Olympic flag? We’re mesmerised. 😍#Paris2024 #OpeningCeremony pic.twitter.com/jioY2WTiEC

— The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

23:27: Νωρίτερα είδαμε και τον «θεό Διόνυσο» στην τελετή έναρξης.

23:15: Το «Imagine» στην τελετή έναρξης.

🌏🤍And the world will live as one. It’s always a powerful moment when “Imagine” is performed at the Olympic Games #OpeningCeremony.#Paris2024 pic.twitter.com/kIpeLgA8Gx — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

23:13: Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν ανάρτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το γεγονός ότι ήταν σημαιοφόρος, μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

«Απλά ένα παιδί από τα Σεπόλια, που εκπροσωπεί τη χώρα του», ανέφερε η ομάδα του Greek Freak.

Just a kid from Sepolia representing his country. pic.twitter.com/ySyJZVl74c — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 26, 2024

22:53: Η είσοδος της ομάδας της Παλαιστίνης.

22:47: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ανάρτηση για την εμφάνισή του ως σημαιοφόρος της Ελλάδας, μαζί με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, στην τελετή έναρξης.

«Η μεγαλύτερη τιμή», έγραψε ο «Greek Freak».

22:42: Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε ανάρτηση για την εμφάνιση της Αya Nakamura. Οι πληροφορίες ότι θα τραγουδούσε στην τελετή έναρξης είχαν προκαλέσει αντιδράσεις των Ακροδεξιών.

Δείτε live την τελετή έναρξης στο ΕΡΤ1 ΕΔΩ.

21:14: Μετά τη Lady Gaga, ώρα για metal στην τελετή έναρξης. Τραγούδησε η γαλλική μπάντα Gojira, με τη σοπράνο Marina Viotti.

21:11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθούν από κοντά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων. Μαζί του η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, ενώ σχεδόν όλοι φορούν αδιάβροχα, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

21:05: Η στιγμή που η Lady Gaga καλωσορίζει τον κόσμο στο Παρίσι και τραγουδά στα γαλλικά.

…Gaga oh la la! Excuse us as we pick our jaws off of the floor 🤯 @ladygaga just blew us away with a dazzling French cabaret performance at the #Paris2024 #OpeningCeremony! pic.twitter.com/oXBtU8wit3 — The Olympic Games (@Olympics) July 26, 2024

20:41: Ξεκίνησε η πλωτή παρέλαση. Πρώτη παρουσιάστηκε η ελληνική ομάδα, όπως συμβαίνει πάντα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ακολούθησε η Ολυμπιακή ομάδα των προσφύγων.