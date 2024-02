Σε «ομηρία» η σορός του Ναβάλνι - Οι ρωσικές Αρχές θα την κρατήσουν για άλλες 14 ημέρες

Η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι, του πλέον γνωστού αντιφρονούντα στη Ρωσία ο οποίος πέθανε την περασμένη εβδομάδα κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, θα παραμείνει στα χέρια των ρωσικών αρχών για άλλες 14 ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Οι ερευνητές είπαν στους δικηγόρους και στη μητέρα του Αλεξέι ότι δεν θα τους δώσουν τη σορό», δήλωσε στο X και πρόσθεσε ότι η σορός «θα βρίσκεται υπό κάποιου είδους “χημική εξέταση” για άλλες 14 ημέρες».

Αυτό συμβαίνει αφότου η χήρα του Ναβάλνι ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα novichok. Η Γιούλια Ναβάλνιγια κατηγορεί τις ρωσικές Αρχές ότι κρύβουν τη σορό γιατί καθώς περιμένουν να εξαφανιστούν τα ίχνη του παράγοντα.

Η μητέρα του και ο δικηγόρος του μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να δουν τη σορό γιατί το αρνούνται οι ρωσικές Αρχές.

Εν τω μεταξύ, η χήρα του Ναβάλνι συναντήθηκε τη Δευτέρα με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Σε δηλώσεις της είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό της «επειδή δεν μπορούσε να σπάσει».

Χαρακτήρισε μάλιστα «άθλιες και δειλές» τις ενέργειες με τις οποίες οι ρωσικές αρχές έκρυβαν τη σορό.

Την ίδια ώρα είναι άγνωστο και που ακριβώς βρίσκεται η σορός, η οποία πιθανόν να έχει μεταφερθεί μακριά από τη σωφρονιστική αποικία στην οποία πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου.

Την ίδια στιγμή, Ρωσικό μέσο ενημέρωσης αναφέρει μάλιστα ότι τα μεσάνυχτα εκείνης της ημέρας ένα μυστηριώδες κομβόι οχημάτων πήγε μέσα στα; μεσάνυχτα σε κοντινή πόλη. Το site θεωρεί πολύ πιθανό το συγκεκριμένο κομβόι να μετέφερε τη σορό του 47χρονου δικηγόρου και αντιφρονούντα.

Three days after the announcement of Alexei Navalny’s death in the Arctic prison, his family still can’t claim or even see his body.

We discovered live cam footage of a midnight convoy possibly transporting Navalny’s body over the ice river crossinghttps://t.co/XqjCEKyP56 pic.twitter.com/fM9FClFgXK

— Mediazona English (@mediazona_en) February 18, 2024