NBC: Ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Νετανιάχου «μ@@@κα» τρεις φορές - Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει κρίση στις σχέσεις τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι προσπαθεί να πείσει το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου το κάνει δύσκολο και είναι αδύνατο να διαπραγματευθεί μαζί του, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού NBCnews.

Ο Μπάιντεν έχει μιλήσει τις τελευταίες εβδομάδες κατ’ ιδίαν για τον Νετανιάχου -έναν ηγέτη που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες- με μια ειλικρίνεια που εξέπληξε ορισμένους από εκείνους που ήταν αποδέκτες των σχολίων του, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα σχόλια αυτά.

Οι περιγραφές του Τζο Μπάιντεν για τις συνομιλίες του με τον Νετανιάχου είναι διανθισμένες με περιφρονητικές αναφορές στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, είπαν οι άνθρωποι αυτοί. Μάλιστα, σε τουλάχιστον τρεις πρόσφατες περιπτώσεις, ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Νετανιάχου «μ…α», σύμφωνα με τρεις από τους ανθρώπους που γνωρίζουν άμεσα τα σχόλιά του.

Ερωτηθείς σχετικά με τα ιδιωτικά σχόλια του Μπάιντεν για τον Νετανιάχου, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν μια σχέση σεβασμού.

«Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει πού διαφωνεί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, αλλά πρόκειται για μια σχέση δεκαετιών που σέβεται δημόσια και ιδιωτικά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η ωμότητα των ιδιωτικών, αφιλτράριστων σκέψεων του Μπάιντεν για τον Νετανιάχου, καθώς και η αποτυχία του Ισραηλινού πρωθυπουργού να αλλάξει τακτική στη Γάζα, υποδηλώνουν ότι η δυναμική που αναπτύσσεται στη σχέση των δύο ηγετών μπορεί να πλησιάζει σε σημείο καμπής, εκτιμά το αμερικανικό μέσο.

Το Ισραήλ σχεδιάζει χερσαία επίθεση στη Ράφα, μια πόλη στη νότια Γάζα, όπου βρίσκουν καταφύγιο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι από τη βόρεια Γάζα.

Ο Νετανιάχου έχει ορκιστεί να προχωρήσει στην επιχείρηση, παρότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους σε αυτήν, εκτός εάν το Ισραήλ παρέχει ασφαλή διέλευση στους Παλαιστίνιους πολίτες.

