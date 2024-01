Οι ΗΠΑ εγκαθιστούν πυρηνικά όπλα στη Βρετανία για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια - Λόγω της ρωσικής απειλής

Oι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποθηκεύσουν για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια πυρηνικά όπλα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως απάντηση στην αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Τhe Telegraph οι ΗΠΑ πρόκειται να αποθηκεύσουν τα όπλα στις εγκαταστάσεις της RAF στο Σάφολκ. To δημοσίευμα επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου, που αποκαλύπτουν συμβόλαια για μια νέα εγκατάσταση και «δείχνουν ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να τοποθετήσουν στην αεροπορική βάση πυρηνικές κεφαλές τριπλάσιας ισχύος από εκείνη της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα».

📰The front page of tomorrow’s Daily Telegraph:

‘US to move nuclear weapons back to UK’#TomorrowsPapersToday

Sign up for the Front Page newsletter👇https://t.co/x8AV4Oomry pic.twitter.com/9XZ9AkCJ4a

— The Telegraph (@Telegraph) January 26, 2024