Υπό πίεση βρίσκεται η κυβέρνηση του Ισραήλ από τις οικογένειες των ομήρων - Ζητούν απαντήσεις

Μέλη των οικογενειών των ομήρων και χιλιάδες από τους υποστηρικτές τους έφτασαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Το παραπάνω συνέβη μετά το τέλος μιας πενθήμερης πορείας τους για να βρεθούν αντιμέτωποι με την κυβέρνηση, αναφορικά με το αίτημα τους για την απελευθέρωση και την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Drone footage showed thousands of people marching on the highway to Jerusalem calling on the Israeli government to do more to secure the release of around 240 people held hostage by Hamas militants since the attack on October 7 https://t.co/NE1oRYQ26h pic.twitter.com/u0ISJ1LTtH

— Reuters (@Reuters) November 18, 2023