Παραπαίει η Χαμάς, λένε εμπειρογνώμονες - Ποια σημάδια δείχνουν ότι θα ηττηθεί

Παραπαίει η παλαιστινιακή σουνιτική οργάνωση Χαμάς, όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα «Bild», την ώρα που το Ισραήλ κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στη Γάζα έχοντας περικυκλώσει σημαντικά κέντρα διοίκησης τρομοκρατών.

Σύμφωνα με ξένους εμπειρογνώμονες, το Ισραήλ έχει μπει δυναμικά στο μέτωπο του πολέμου και μάλιστα το πολεμικό υπουργείο της κυβέρνησης του Τελ Αβίβ δεν περίμενε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα είχαν τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, η παλαιστινιακή σουνιτική οργάνωση Χαμάς, βρίσκεται σε απόγνωση.

Μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, κατά την οποία τρομοκράτες της Χαμάς δολοφόνησαν περισσότερους από 1.200 Ισραηλινούς και ξένους υπηκόους αλλά και απήγαγαν 239 ομήρους, οι σύμμαχοί τους, οι ΗΠΑ, συμβούλεψαν αρχικά τον ισραηλινό στρατό να μην ξεκινήσει εκστρατεία μεγάλης κλίμακας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Israel’s army said it was ready to evacuate babies from Gaza’s largest hospital, but Palestinian officials said people inside were still trapped, with two newborns dead from a power outage amid intense fighting nearby https://t.co/LlsBwjanVn pic.twitter.com/MSTSs5CgqR

Όπως γράφει σε άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα «Telegraph» ο Ρίτσαρντ Κεμπ, συνταγματάρχης εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας, η κυβέρνηση της Ουάσινγκτον εκτιμά ότι, μια μεγάλη χερσαία επίθεση «θα οδηγήσει σε λουτρό αίματος μεταξύ του ισραηλινού στρατού (IDF) κα της Χαμάς – κι ότι θα ήταν λιγότερο αποτελεσματικός απ’ ότι ο συνδυασμός αεροπορικών επιδρομών και επιθέσεων ειδικών δυνάμεων».

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός έπραξε το αντίθετο: «Εισέβαλε στη Λωρίδα της Γάζας, καλά οργανωμένος, και κατέπληξε τους επικριτές του», τόνισε ο Ρίτσαρντ Κεμπ στο άρθρο του.

Από την πλευρά του, ο Ίλντο Κες, διοικητής ταξιαρχίας στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) εστιάζει στην επιτυχία των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, παραχωρώντας συνέντευξη σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ, την «Ynet»: «Η Χαμάς είχε 1.000 άνδρες στο Beit Hanoun και ήταν προετοιμασμένοι για πόλεμο. Ήρθαμε από τα βόρεια και μπήκαμε νύχτα. Η αεροπορία βομβάρδιζε τούνελ ενώ η Χαμάς δεν είχε ιδέα ότι οι χερσαίες δυνάμεις μας πλησιάζουν», επισημαίνει.

Ο Κες προσθέτει επίσης ότι, στην πρώτη φάση της χερσαίας επίθεσης στη Γάζα, οι Ισραηλινοί κατάφεραν να αδρανήσουν τον εχθρό.

«Η Χαμάς», όπως λέει, «δεν ήταν σε θέση να δράσει. Και μετά προχωρήσαμε στη δεύτερη φάση, που ήταν η καταστροφή κέντρων υποδομής και το κάναμε την περασμένη εβδομάδα».

«Οι πόλεις είναι το πιο δύσκολο περιβάλλον στο μέτωπο του πολέμου», σπεύσει να υποστηρίξει. «Ειδικά όταν ο ισραηλινός στρατός αναμένεται – όπως στην περίπτωση της Χαμάς – να βρεθεί αντιμέτωπος «με αμέτρητες καλυμμένες θέσεις βολής και κρυψώνες με παγίδες εκρηκτικών, ελεύθερους σκοπευτές και ενέδρες». «Το τεράστιο υπόγειο δίκτυο με τις σήραγγες που έχει κατασκευάσει η Χαμάς αντιπροσωπεύει ένα άλλο στοιχείο ακραίου κινδύνου», εξηγεί ο Ρίτσαρντ Κεμπ, συνταγματάρχης εν αποστρατεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Gaza is running out of food and water. More than a month into Israel’s siege of the Palestinian enclave, hundreds of thousands remain at risk of starvation, aid agencies say.

As the death toll continues to climb, Palestinians are burying the unidentified dead in mass graves. pic.twitter.com/OWCcMmJ80O

— DW News (@dwnews) November 12, 2023