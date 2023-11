Νετανιάχου: «Θα ελέγχουμε τη Γάζα και μετά τον πόλεμο, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε διεθνή δύναμη»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αψηφά τον Λευκό Οίκο, αλλά και άλλα δυτικά κράτη, που κάλεσαν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα μετά τη νίκη του IDF επί της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε την Παρασκευή, στη συνάντησή του με τους επικεφαλής των αρχών των συνοριακών κοινοτήτων της Γάζας ότι μετά την εξάλειψη της Χαμάς, «θα υπάρχει πλήρης ισραηλινός έλεγχος ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης πλήρους αποστρατιωτικοποίησης, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή από τη Λωρίδα για τους πολίτες του Ισραήλ».

«Ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τη Γάζα και μετά τον πόλεμο, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια διεθνή δύναμη» ξεκαθάρισε ο Νετανιάχου.

IDF says it has struck some 15,000 targets belonging to terror groups in the Gaza Strip since the beginning of the war on October 7, and seized and destroyed some 6,000 weapons, including firearms, rockets, anti-tank missiles, anti-aircraft missiles, explosive devices and… pic.twitter.com/ZoyJVLMSX1

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 10, 2023