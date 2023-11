Περίπου 500 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Γάζα μέσω του σταθμού της Ράφα

Εκατοντάδες άνθρωποι, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, περίμεναν σήμερα στον τερματικό σταθμό της Ράφας, μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, για να φύγουν για την Αίγυπτο, εγκαταλείποντας το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που βομβαρδίζεται συνεχώς από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο Παρίσι, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από εκατό Γάλλοι πολίτες, υπάλληλοι και έχοντες το δικαίωμα μπόρεσαν βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας με την Αίγυπτο. “Δύο ομάδες Γάλλων πολιτών, υπαλλήλων και ανθρώπων που δικαιούνταν, μπόρεσαν να φύγουν τη Δευτέρα και την Τρίτη από το έδαφος αυτό, το οποίο υφίσταται συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, και βρίσκονται σε ασφάλεια στην Αίγυπτο”, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση. “Αυτό αυξάνει σε 100 και πλέον συνολικά τους ανθρώπους που εξήλθαν οργανωμένα (με πρωτοβουλία) της Γαλλίας”.

“Το συνοριακό φυλάκιο στη Ράφα άνοιξε σήμερα το πρωί και διεξάγονται διευθετήσεις για τις αναχωρήσεις”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ουάελ ‘Αμπου Ομέρ, εκπρόσωπος της διοίκησης της παλαιστινιακής πλευράς του τερματικού σταθμού.

Καθώς οι διελεύσεις επρόκειτο να αρχίσουν νωρίς το απόγευμα, παρατηρήθηκαν ήδη οι πρώτες αφίξεις στην αιγυπτιακή πλευρά, όπως μια Παλαιστίνια τραυματίας που μεταφέρθηκε με φορείο σε αιγυπτιακό ασθενοφόρο.

Ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού έκανε λόγο για έναν κατάλογο με 500 ανθρώπους στους οποίους έχει επιτραπεί να εισέλθουν σήμερα στην Αίγυπτο.

Μπροστά από τον τερματικό σταθμό, ο Φαρίντ Ναουάσρα, ένας πατέρας από τη Γάζα, κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου, διηγείται ότι περιμένει εδώ και μέρες να εγγραφεί σε αυτόν τον κατάλογο.

