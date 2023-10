Άλλος ένας δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ροσντί Σαράτζ σκοτώθηκε στο σπίτι του, στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια ισραηλινού χτυπήματος.

Το Sky News αναφέρει ότι ήταν ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους στη Γάζα, ο οποίος εργαζόταν συνεχώς – ακόμη και τις τελευταίες ημέρες – με διεθνη μέσα ενημέρωσης για να στείλει υλικό από την αποκλεισμένη περιοχή.

A lack of media coverage from Gaza ..

due to the killing more than 12 journalists, the bombing, and the blackout of electricity and the Internet.

However, we are still trying to withstand and continue coverage so the world can see the israili crimes in Gaza. pic.twitter.com/ELlmUN2984

— Roshdi Sarraj (@RoshdiSarraj) October 17, 2023