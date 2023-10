Νέα ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους της Ρεάλ - Οπαδός της Σεβίλλης τον προκάλεσε κάνοντας τον πίθηκο

Ένας οπαδός της Σεβίλλης εντοπίστηκε και αποβλήθηκε από το στάδιο «Sanchez Pizjuan» το βράδυ του Σαββάτου (21/10), για «ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά» προς τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, κατά την διάρκεια του αγώνα της La Liga, που έληξε χωρίς νικητή (1-1).

Στην σχετική ανακοίνωση, ο σύλλογος της Ανδαλουσίας διευκρινίζει ότι κατήγγειλε αμέσως αυτό το άτομο στις αρχές και «καταδικάζει κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική συμπεριφορά, ακόμη και αν είναι μεμονωμένη, όπως στην προκειμένη περίπτωση», επισημαίνοντας ότι «είναι έτοιμος να συνεργασθεί με το δικαστικό σύστημα για την εξάλειψη αυτών των συμπεριφορών, που δεν αντιπροσωπεύουν τους οπαδούς ενός συλλόγου όπως η Σεβίλλη».

Look at the little kid doing the monkey gestures, disgusting. Spanish football has a massive racism problem and it’s not getting any better yet you see the president of the league attacking Vinicius on twitter instead of the problem. pic.twitter.com/P2t9c5ssY7

— WolfRMFC (@WolfRMFC) October 22, 2023