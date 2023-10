«Η Χαμάς σκοτώνει Παλαιστίνιους» - Μία στις 5 ρουκέτες πέφτει μέσα στη Γάζα, λένε οι Ισραηλινοί

Το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ το τελευταίο 24ωρο, έπεσαν στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF).

Ειδικότερα, σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατου, Ντανιέλ Χαγκάρι έκανε λόγο για περισσότερες από 500 ρουκέτες.

«Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2023