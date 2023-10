Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ο ήρωας της Αγγλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966, το μοναδικό της χώρας του μέχρι και σήμερα.

Ο πρώην θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με την άνοια, μόλις μια εβδομάδα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Σερ Μπόμπι «έφυγε ειρηνικά» τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21/10), περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Σερ Μπόμπι απεβίωσε ειρηνικά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Η οικογένειά του θα ήθελε να μεταφέρει τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι συνέβαλαν στη φροντίδα του και στους πολλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον υποστήριξαν.

Θα θέλαμε να ζητήσουμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας αυτή τη στιγμή», ανέφερε η οικογένεια του θρυλικού ποδοσφαιριστή, σε δήλωση της.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτινε επίσης φόρο τιμής στον θρύλο και δήλωσε ότι ο σύλλογος πενθεί μετά την είδηση.

«Ο Σερ Μπόμπι ήταν ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο στο Μάντσεστερ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε παίζεται ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η ομάδα που μεγαλούργησε ο θρυλικός ποδοσφαιριστής.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023