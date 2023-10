Ο 45χρονος τρομοκράτης των Βρυξελλών είχε φτάσει στη Λαμπεντούζα το 2011 και στη συνέχεια ταξίδεψε στη Σουηδία

Ο 45χρονος Τυνήσιος Λασουέντ Αμπντεσλάμ που το βράδυ της Δευτέρας σκότωσε δύο Σουηδούς φιλάθλους στις Βρυξέλλες, είχε φθάσει το 2011 στο νησί Λαμπεντούζα, σύμφωνα με ιταλική κυβερνητική πηγή που επιβεβαίωσε πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων ANSA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τυνήσιος παρέμεινε για λίγο καιρό στην Ιταλία και ακολούθως ταξίδεψε στη Σουηδία από όπου αργότερα απελάθηκε. Επέστρεψε στην Ιταλία, όπου το 2016 οι αρχές της Μπολόνια τον χαρακτήρισαν εξτρεμιστή και οι υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν τις κινήσεις του. Το 2019 έφθασε στο Βέλγιο, αιτήθηκε άσυλο, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε.

Εξηγήσεις για τον τρομοκράτη των Βρυξελλών ζητά ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο – «Γιατί βρισκόταν ακόμα στη χώρα;»

Εντωμεταξύ ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση RTL-Tvi είπε ότι αναμένει εντός της ημέρας απάντηση από τις αρμόδιες Αρχές, για ποιο λόγο ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης βρισκόταν στη χώρα, ενώ είχε απορριφθεί το αίτημα ασύλου του.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός είπε ότι δεν κατανοεί γιατί ένα άτομο που έχει λάβει πολλαπλές εντολές να εγκαταλείψει την επικράτεια εξακολουθεί να βρίσκεται στο Βέλγιο και δεν παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το αίτημα του άνδρα για άσυλο απορρίφθηκε.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle.

Police can’t find him. #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/HCenjpiDob

— Paul Golding (@GoldingBF) October 16, 2023